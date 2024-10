Polizeipräsidium Konstanz

Eigeltingen

Lkr. Konstanz) Vorfahrtsunfall mit drei verletzten Fahrzeuginsassen (02.10.2024)

Eigeltingen (ots)

Ein folgenschwerer Verkehrsunfall mit drei verletzten Fahrzeuginsassen hat sich am frühen Mittwochabend auf der B14 auf Höhe der Einmündung zur Vorderen Schweingruben ereignet. Eine 21-jährige Toyota-Fahrerin befuhr gegen 18:45 Uhr die Bundesstraße von Stockach kommend in Fahrtrichtung Tuttlingen. Ein 72-jähriger Fahrer eines Ford wollte von der K6111 nach links auf die B14 abbiegen, wobei er mutmaßlich den vorfahrtsberechtigten Toyota übersah und es im Einmündungsbereich zu einer Kollision der Fahrzeuge kam. Der Toyota wurde nach links von der Fahrbahn abgewiesen und in den Grünstreifen geschleudert. Sowohl die 21-jährige Fahrzeugführerin, als auch ihre 21-jährige Beifahrerin zogen sich durch den Verkehrsunfall schwere Verletzungen zu. Ein Rettungshubschrauber befand sich im Einsatz und verbrachte die verletzte Beifahrerin in ein örtliches Klinikum. Die Fahrzeugführerin sowie der leicht verletzte mutmaßliche Unfallverursacher wurden durch Rettungswägen in Kliniken eingeliefert. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch Abschleppdienste geborgen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 18.000 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr befand sich zur technischen Hilfeleistung an der Unfallstelle. Die Fahrbahn der B14 wurde für die Dauer der Unfallaufnahme bis etwa 21:15 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Die Experten des Verkehrsdienstes Mühlhausen-Ehingen haben die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

