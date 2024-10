Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen

Schwarzwald Baar Kreis) Betrunkener Autofahrer verursacht mehrere Unfälle (01.10.2024)

VS-Schwenningen (ots)

Mehrere Verkehrsunfälle hat am Dienstagabend gegen 22 Uhr ein betrunkener Autofahrer auf der Marktstraße verursacht. Ein 48-jähriger Fiat-Fahrer bog aus der Metzgergasse nach rechts - entgegen der Fahrtrichtung - ab und stieß dort mit einem entgegenkommenden Skoda Octavia eines 20-Jährigen zusammen. Durch den seitlichen Aufprall gegen den Skoda wurde der Fiat abgewiesen und kollidierte mit zwei am Fahrbahnrand geparkten Autos. Hierbei entstanden an einem Audi und einem Mercedes jeweils an deren rechten Seiten Sachschaden. Anstatt sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, fuhr der 48-Jährige jedoch weiter. Einige Zeit später konnte sein beschädigtes Auto in der Metzgergasse festgestellt werden. Aber nicht nur das Auto konnte festgestellt werden, sondern auch noch Alkoholgeruch. Ein Test erbrachte Gewissheit in Höhe von über einem Promille. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben und seinen Führerschein behielt die Polizei ein.

