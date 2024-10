Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen

Schwarzwald Baar Kreis) 2-jähriges Kind bei Unfall auf der Dauchinger Straße leicht verletzt (30.09.2024)

VS-Schwenningen (ots)

Am Montagnachmittag hat sich auf der Dauchinger Straße ein Unfall ereignet, bei dem ein Kind leicht verletzt worden ist. Gegen 15:30 Uhr lief ein 2-jähriger Junge zwischen parkenden Autos auf die Straße. Dabei erfasst ihn eine 59-jährige die in Richtung Stadtmitte fuhr frontal mit ihrem Auto. Durch die Kollision erlitt der 2-Jährige leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Die Mutter hatte sich in einem danebenliegenden Gebäude aufgehalten und kam an die Unfallstelle. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern noch an.

