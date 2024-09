POL-RBK: Bergisch Gladbach - Einbruch in Lagerhalle verhindert

Overath (ots) - Bereits am Montag (09.09.) berichteten wir über einen Einbruch in eine Marialindener Grundschule: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/62459/5861590 Nun meldete die Schulleitung einen erneuten Einbruch in das Schulgebäude an der Pilgerstraße. Zwischen Mittwoch (11.09.) 21:00 Uhr und Donnerstag (12.09.) 07:00 Uhr hebelten unbekannte Täter die Eingangstür des Gebäudes auf. Im Inneren verschafften ...

mehr