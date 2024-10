Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dietingen

Landkreis Rottweil) Heizung setzt Keller in Brand (01.10.2024)

Dietingen (ots)

Ein Brand hat am Dienstagmittag gegen 14 Uhr in der Laibstraße im Teilort Irslingen Rettungskräfte von Feuerwehr und Polizei auf den Plan gerufen. Eine Heizungsanlage hatte im Keller des Hauses Nummer 6 den Brand ausgelöst. Warum die Heizung zu brennen anfing ist noch ungeklärt. Der mit 35 Personen und 8 Fahrzeugen angerückten Feuerwehr gelang es schnell, den Brand unter Kontrolle zu bringen. Verletzte gab es nicht. Am Gebäude entstand Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell