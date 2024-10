Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dornhan

Landkreis Rottweil) Unbekannter touchiert Auto und flüchtet - Polizei sucht Zeugen (01.10.2024)

Dornhan (ots)

Am Dienstagvormittag gegen 11 Uhr hat ein unbekannter Autofahrer eine Unfallflucht auf der Straße "Obere Torstraße" begangen. Der Unbekannte streifte den auf Höhe der Hausnummer 23 am Fahrbahnrand geparkten Seat Alhambra im Bereich der linken hinteren Fahrzeugseite. Ohne den Unfall anzuzeigen und sich um eine Regulierung des Schadens in Höhe von rund 4.000 Euro zu kümmern, fuhr er anschließend davon. Laut einem Zeugen soll der Unbekannte einen silberfarbenen Jeep gefahren sein. Dieser müsste nun an der Beifahrerseite Schäden aufweisen. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Oberndorf, Tel. 07423 / 81010, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell