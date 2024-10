Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Unfall auf der Christian-Scheerer-Straße - eine Person bei Auffahrunfall verletzt (01.10.2024)

Tuttlingen (ots)

Am Dienstagmorgen hat sich auf der Christian-Scheerer-Straße ein Unfall ereignet, bei dem eine Person verletzt worden ist. Eine 34-jährige Mercedesfahrerin war hinter einem Citroen und einem davor fahrenden Audi A3 in Richtung Stadtmitte unterwegs. Auf Höhe des Aesculap-Kreisverkehres bremste die 18 Jahre junge Fahrerin des Audi verkehrsbedingt. Die dahinterfahrende 70-Jährige verlangsamte ebenfalls. Die 34-Jährige erkannte die Situation zu spät und prallte in das Heck des Citroen. Dieser schob sich in der Folge auf den Audi. Durch den Aufprall erlitt dessen Fahrerin leichte Verletzungen. An allen drei Autos entstand geringer Sachschaden.

