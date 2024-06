Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstahl - Unfälle

Aalen (ots)

Westhausen: Vorfahrt missachtet

Am Donnerstag befuhr gegen 10:15 Uhr eine 43-jährige Opel-Fahrerin die Robert-Bosch-Straße. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt einer von rechts kommenden 52-jährigen Audi-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß bei dem ein Schaden in Höhe von rund 3000 Euro entstand.

Westhausen: Unfall mit drei beteiligten Personen

Ein 50-Jähriger befuhr am Donnerstag, gegen 7:25 Uhr, mit seinem LKW die B29. Auf Höhe Baiershofen fuhr er auf einen dort anfahrenden Dacia einer 72-Jährigen auf. Diese wurde wiederum auf einen vor ihr fahrenden PKW aufgeschoben. Durch den Unfall wurde die 72-Jährige sowie ihr Beifahrer leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Saverwang: Unfall aufgrund Aquaplaning

Aufgrund von Aquaplaning geriet am Donnerstag, gegen 10:30 Uhr, eine 26-Jährige mit ihrem Hyundai auf der B290 auf Höhe der Abzweigung Saverwang von der Fahrbahn ab und fuhr infolgedessen in den Graben. Die Fahrerin sowie ihr 1,5-jähriges Kind blieben bei dem Unfall unverletzt.

Ellwangen: Diebstahl

Ein bislang unbekannter Mann entwendete am Mittwochnachmittag gegen 16.20 Uhr aus einem Gartencenter in der Haller Straße einen blauen Koffer, in welchem sich eine Handkreissäge der Marke Bosch sowie ein Ladegerät und zwei Akkus befanden. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf ca. 600 Euro. Der Diebstahl konnte von Zeugen beobachtet werden. Entsprechende Ermittlungen wurden von Beamten des Ellwanger Polizeireviers aufgenommen.

