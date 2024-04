POL-NOM: Unfallflucht nach Vorfahrtsverstoß

Northeim (ots) - 37186 Moringen, OT Thüdinghausen, Lutterhäuser Straße, Freitag, 19.4.2024, 13.30 bis 17.54 Uhr MORINGEN (hei) - Am Freitagnachmittag wurde ein geparkter Pkw in der Lutterhäuser Straße im Moringer Ortsteil Thüdinghausen beschädigt. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte den ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Pkw Skoda an der Fahrertür und entfernte sich anschießend von der ...

