POL-NOM: Unfallflucht - geparkter Pkw beschädigt

Uslar (ots) - Uslar, Bella Clava, Höhe Hausnr. 1, 19.04.2024, 12.05 Uhr USLAR (st) Pkw fährt auf Eine 21 - Jährige Fahrzeugführerin aus Bad Karlshafen befährt mit ihrem PKW die Bella Clava in Richtung Bahnhofstraße, dabei fährt sie auf den, vor ihr, verkehrsbedingt haltenden Pkw einer 37 - Jährigen aus der Gemeinde Wesertal. Es entsteht Sachschaden in Höhe von ca. 2500,00 Euro.

