Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 231126 - 2127 Frankfurt - Nied: Festnahme nach mutmaßlichem Drogengeschäft

Frankfurt (ots)

(dr) Polizeibeamte kontrollierten am Freitag (24.11.2023) im Stadtteil Nied einen 59- und einen 36-jährigen Mann, bei denen sie eine größere Menge Rauschgift auffanden und sicherstellten. Sie nahmen in der Folge beide fest.

Einer Streife fielen die Männer gegen 19.50 Uhr im Bereich der Oeserstraße auf, wie sie augenscheinlich ein "Verkaufsgespräch" miteinander führten. Sie gingen dem verdächtigen Treiben nach und eröffneten dem Duo die Kontrolle. Bei der weiteren Überprüfung der 59 und 36 Jahre alten Männer stellte sich schließlich heraus, dass sie keine Ausweisdokumente mit sich führten und auch keinen festen Wohnsitz haben. Bei einem ersten Blick in einem mitgeführten Rucksack stellten die Beamten eine nicht geringe Menge an Betäubungsmitteln fest. Was folgte, war ihre Festnahme.

Sie verbrachten die Männer für die weiteren Maßnahmen auf eine Dienststelle und nahmen eine genaue Durchsuchung vor. In dem Rucksack befanden sich rund 28,5 Gramm Heroin, 1 Gramm Kokain, 0,6 Gramm Crack, eine Feinwaage und ein Pfefferspray. Zudem konnte der 59-Jährige ein mitgeführtes Handy nicht entsperren und auch keine Angaben zu dessen Herkunft machen. Alle Beweismittel wurden sichergestellt.

Bei dem 36-Jährigen stellte sich noch heraus, dass sich dieser seit mehreren Jahren illegal im Bundesgebiet aufhält.

Beide Männer kamen in die Haftzellen des Polizeipräsidiums, mit dem Ziel sie richterlich vorzuführen. Es wurden Strafverfahren wegen des Verdachts des Betäubungsmittelhandels sowie des Verdachts der Hehlerei eingeleitet.

