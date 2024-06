Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Versuchter Einbruch - Unfallfluchten - Benzinkanister löste Fahrzeugbrand aus - Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste eine 57-Jährige ihren Mercedes Benz am Mittwochmittag gegen 14 Uhr auf der Walkstraße anhalten. Eine 22-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem Chevrolet auf, wobei ein Gesamtschaden von rund 4000 Euro entstand. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Aalen: Fahrzeug gestreift

Auf dem Parkplatz eines Getränkemarktes in der Alten Heidenheimer Straße streifte eine 88-Jährige am Mittwochvormittag gegen 11.40 Uhr mit ihrem VW einen Lkw. Die Seniorin verursachte hierbei einen Sachschaden von rund 10.000 Euro.

Aalen: Mutter und Kind leicht verletzt

Gegen 8.20 Uhr befuhr eine 35-Jährige am Mittwochmorgen mit ihrem E-Bike die Otto-Palm-Straße, wobei sie ein Kind auf einem Kindersitz und eines in einem Fahrradanhänger transportierte. Beim Bremsen verlor die Frau die Kontrolle über ihr Rad, so dass dieses umstürzte. Die 35-Jährige und das Kind auf dem Kindersitz zogen sich bei dem Sturz leichte Verletzungen zu.

Abtsgmünd: Fahrzeug übersehen

Von einer Grundstücksausfahrt kommend, fuhr eine 41-Jährige am Mittwochmorgen gegen 7.45 Uhr mit ihrem Seat auf die Mozartstraße ein. Dabei übersah sie einen vorbeifahrenden Audi und streifte diesen. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 7000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Auf rund 5000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein 49-Jähriger am Mittwochnachmittag gegen 16 Uhr verursachte, als er mit seinem Mercedes-Sprinter beim Vorbeifahren einen in der Straße "Im Benzfeld" abgestellten Audi streifte. Der 49-Jährige fuhr davon ohne sich um den Schaden zu kümmern; anhand einer Zeugenaussage konnte der Unfallverursacher jedoch rasch ermittelt werden,

Mutlangen: Versuchter Einbruch

Auslösender Alarm hielt einen Unbekannten am Mittwoch gegen 13.30 Uhr vom Einbruch in die Sakristei der katholischen Kirche St. Georg in der Friedhofstraße ab. Der Täter hatte versucht, die Türe aufzubrechen, wobei der Alarm losging und der Unbekannte flüchtete. Der von ihm verursachte Sachschaden beziffert sich auf rund 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Am Mittwoch zwischen 9.30 Uhr und 13 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeuglenker einen in der Tiefgarage eines Bekleidungsgeschäftes in der Schlachthausstraße abgestellten BMW, wobei an diesem ein Schaden von rund 1000 Euro entstand. Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

Schwäbisch Hall: Benzinkanister löste Fahrzeugbrand aus

Beim Brand eines Mercedes Benz entstand am Mittwochmittag gegen 12.20 Uhr ein Sachschaden von rund 8000 Euro. Zeugen hatten zunächst an dem Fahrzeug, das in der Richard-Bullinger-Straße abgestellt war, Rauch und kurz darauf auch Flammen bemerkt. Der Halter des Fahrzeuges gab an, dass er für einen Schrebergarten einen mit Benzin gefüllten Kanister im Kofferraum mitführte. Das Benzin hatte sich offenbar bei direkter Sonneneinstrahlung so massiv erhitzt, dass das Feuer ausgebrochen ist.

