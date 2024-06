Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstahl von Katalysatoren - Einbruch in Verkaufsraum - Farbschmiererei

Aalen (ots)

Straßdorf: Farbschmiererei

Am Dienstag wurde bekannt, dass die Tür eines Containers einer Schule in der Wallenstraße wurde mit Farbe besprüht. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt der Polizeiposten Waldstetten unter der Rufnummer 07171/42454 entgegen.

Eschach: Einbruch in Verkaufsraum

Am Dienstag gegen 22 Uhr wurde in ein Gebäude in der Hauptstraße eingebrochen, indem auf der Gebäuderückseite ein Fenster aufgehebelt wurde. Aus den Räumlichkeiten wurde aus einem Schrank etwas Wechselgeld und aus zwei geöffneten Kassen Scheingeld entwendet. Der Wert des Diebesgutes beträgt etwa 2000 Euro. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt der Polizeiposten Leinzell unter der Rufnummer 07175/9219680 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Diebstahl von Katalysatoren

Zwischen Dienstagnachmittag, 16 Uhr und Mittwochmorgen, 6 Uhr, wurde aus einem VW Polo, welcher in der Weißensteiner Straße abgestellt war, der Katalysator ausgebaut und entwendet. Der Wert des Katalysators wird auf etwa 1200 Euro geschätzt.

Zwischen Dienstag, 14:30 Uhr und Mittwoch, 11 Uhr, wurde aus einem VW Sharan, der in der Straße In der Eck abgestellt war, ebenfalls der Katalysator ausgebaut und entwendet. Auch hier wird der Schaden auf etwa 1200 Euro geschätzt. Hinweise auf die Diebstähle nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171/3580 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell