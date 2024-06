Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfall durch Abbiegen

Aalen (ots)

Wallhausen: Unfall durch Abbiegen

Am Dienstagnachmittag um 17:15 Uhr befuhr eine 79-Jährige mit einem Pkw die Hengstfelder Straße in Fahrtrichtung Hengstfeld. Als die VW-Fahrerin nach links in die Straße Heidäcker einbiegen wollte, übersah sie einen 32-Jährigen mit einem VW-Kleinbus. Anschließend kollidierte erst der Pkw mit dem Kleinbus, worauf hin der 32-Jährige auf ein wartendes Fahrschulfahrzeug geschoben wurde. Durch die Kollision verletzte sich die 79-jährige leicht und es entstand ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro.

