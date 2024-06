Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Exhibitionist - Streit unter Frauen eskaliert - Einbrecher im Schlafzimmer - Unfallfluchten - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: Entgegen der Einbahnstraße

In der Friedhofstraße hat sich am Donnerstag gegen 19:10 Uhr ein Unfall ereignet. Bisherigen Ermittlungen zufolge war ein 23-jähriger VW-Fahrer in der Friedhofstraße entgegen der Einbahnstraße unterwegs. Hierbei kollidierte er mit einem Ford eines 29-Jährigen, der in Richtung Silcherstraße fuhr. Bei dem Unfall wurde die Beifahrerin des Ford-Fahrers verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 20.000 Euro.

Aalen: Von der Sonne geblendet

Geblendet von der Sonne verursachte ein 63-jähriger Motorradfahrer am gestrigen Dienstag einen Verkehrsunfall, bei dem Schaden in Höhe von rund 1000 Euro entstand. Um kurz vor 19 Uhr war der 63-Jährige auf der K3238 von Dewangen nach Treppach unterwegs, als er einen vor ihm fahrenden 17-jährigen Roller-Fahrer überholen wollte. Weil er von der Sonne geblendet wurde, übersah der 63-Jährige, dass der Roller-Fahrer nach links abbiegen wollte. Es kam zur Kollision beider Kräder. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Aalen: Zeugen nach Exhibitionistischen Handlungen gesucht

Am Montagnachmittag soll es in der Osterbucher Steiger zu einer Belästigung durch einen noch unbekannten Exhibitionisten gekommen sein. Gegen 17 Uhr befand sich eine 19-Jährige aufgrund einer Autopanne in einer Parkbucht entlang der Osterbucher Steige, unterhalb der dortigen Therme. Als ein bislang Unbekannter mit einem weißen Kleinwagen mit Friedrichshafener Kennzeichen zwei Parklücken neben ihr parkte, konnte sie wahrnehmen, wie der in dem Fahrzeug sitzende Mann mit seiner Hand an seinem Glied manipulierte und die Geschädigte dabei anstarrte.

Der unbekannte Exhibitionist wird wie folgt beschrieben: Etwa 30 Jahre alt, ca.1,90 m groß, schlank mit dunkelblonden, an der Seite rasierten Haaren. Er war mit einem hellblauen Poloshirt und einer dunkelblauen Jeans bekleidet. An seinem PKW war an der Beifahrerseite ein hellblauer Aufkleber "VfB" sowie ein dunkelblauer Aufkleber "Bach" in einem Kreis angebracht.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sonstige Hinweise zu dem Mann oder dem Fahrzeug geben können, sich beim Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 zu melden.

Aalen/Hofen: Radfahrerin übersehen

Als am Dienstag eine 64-Jährige gegen 15:45 Uhr mit ihrem Opel aus einem Stellplatz in die Albblickstraße einbiegen wollte, übersah sie eine dort fahrende 58-jährige Radfahrerin. Infolgedessen wurde diese von dem PKW erfasst, stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu.

Lorch: Einbrecher im Schlafzimmer

Am frühen Mittwochmorgen um 3.44 Uhr teilte ein 51-jähriger Mann, der in der Ofengasse wohnhaft ist, mit, dass soeben ein Einbrecher in seinem Schlafzimmer gewesen sei. Der Wohnungsinhaber wachte wohl auf, nachdem er Geräusche vernommen habe und konnte feststellen, dass eine männliche Person auf der anderen Bettseite sich gerade am Nachttischchen zu schaffen machte. Nachdem der 51-Jährige diesen angesprochen habe, sei der Einbrecher durch das offene Fenster nach draußen gesprungen und in unbekannte Richtung geflüchtet. Hinweise auf verdächtige Personen oder Wahrnehmungen nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171/3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Streit unter Frauen eskaliert

Am Dienstagabend gegen 23 Uhr betrat eine 34-jährige Frau eine Bar im Bereich vom Bahnhof. Dort ging sie wohl zielstrebig auf eine 24-jährige Frau zu und schüttete dieser ein Getränk über den Kopf. Daraufhin wurde die 34-jährige durch den Gastwirt aus der Bar verwiesen. Als die 24-Jährige einige Zeit später die Bar verließ, sah sie die 34-Jährige im Bereich der Fahrradständer am Bahnhof stehen. Sie ging auf diese zu und habe auf diese eingeschlagen. Im Verlauf der körperlichen Auseinandersetzung soll die 34-Jährige dann ein Messer gezogen und die 24-Jährige damit leicht verletzt haben. Diese flüchtete sich daraufhin in eine nahe gelegene Gaststätte. Die 34-jährige konnte durch die alarmierte Polizei angetroffen und aufgrund ihres psychischen Ausnahmezustands in eine Klinik gebracht werden. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171/3580 zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Geparkten PKW beschädigt

Ein Hyundai, der am Montag zwischen 14 Uhr und 18 Uhr auf dem Innenhof eines Gebäudes in der Imhofstraße geparkt war, wurde in dieser Zeit von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 800 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171/3580 entgegen.

Mögglingen: Harley-Fahrerin stößt mit LKW zusammen

An der Auffahrt Mögglingen-Süd wollte am Dienstag gegen 17:50 Uhr eine 41-jährige Motorradfahrerin auf die B29 in Fahrtrichtung Aalen auffahren. Hierbei missachtete sie wohl die Vorfahrt eines bereits dort fahrenden LKW, stieß mit diesem zusammen und stürzte. Trotz des Zusammenstoßes mit dem Motorrad setzte der Fahrer des LKW seine Fahrt fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Motorradfahrerin musste anschließend mit einem Rettungswagen in eine Klinik verbracht werden. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 071713580 in Verbindung zu setzen.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Ein Ford Kuga, der zwischen Freitag und Dienstag in der Weilerstraße auf dem Parkplatz einer Apotheke abgestellt war, wurde in dieser Zeit von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Unfallverursacher hinterließ einen Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Unfallflüchtigen nimmt das Polizeirevier schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171/3580 entgegen.

