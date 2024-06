Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfall mit Verletzten - Trunkenheitsfahrt - Zeugenaufrufe nach Sachbeschädigung und Unfall auf der Bundesstraße - Fahrzeugbrand

Aalen (ots)

Backnang: Vorfahrt missachtet

Am Dienstagmorgen gegen 8:40 Uhr kam es auf der Oppenweiler Straße (K1897) zu einem Verkehrsunfall. Ein 76-jähriger Audi-Fahrer, der aus Richtung Oppenweiler nach Backnang/Steinbach unterwegs war, missachtete im Einmündungsbereich zur K1826 die Vorfahrt eines 28-jährigen BMW-Fahrers. Der Aufprall führte dazu, dass der Audi-Fahrer leichte Verletzungen erlitt, während der BMW-Fahrer schwer verletzt wurde. Beide Unfallbeteiligten wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden ist noch unklar. Die örtliche Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften im Einsatz, auch die Straßenmeisterei war mit zwei Fahrzeugen und drei Einsatzkräften vor Ort.

Fellbach: Betrunken am Steuer

Am Dienstagabend gegen 23:30 Uhr wurde in Fellbach ein 27-jähriger Fahrer eines VW Golf von der Polizei angehalten und einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Ein vorläufiger Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,1 Promille. Der Fahrer wurde zur Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht, und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Fellbach-Oeffingen: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde in der Alemannenstraße in Fellbach-Oeffingen ein geparkter SsangYong zerkratzt. Der unbekannte Täter verursachte einen Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen unter der Telefonnummer 0711/57720.

Weinstadt: Zeugenaufruf nach Unfall auf der Bundesstraße 29

Am Dienstagnachmittag gegen 16:40 Uhr kam es auf der Bundesstraße 29 zwischen Waiblingen und Remshalden in Fahrtrichtung Aalen zu einem Verkehrsunfall. Ein 86-jähriger VW-Fahrer übersah beim Spurwechsel einen 56-jährigen VW-Fahrer, was zu einer Kollision führte. Der Sachschaden wird auf etwa 9.000 Euro geschätzt. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181/2040 zu melden.

Schwaikheim: Fahrzeugbrand

Am Dienstagabend, gegen 20:20 Uhr begann ein Dodge während der Fahrt, vermutlich aufgrund eines technischen Defekts, im Frontbereich zu rauchen und geriet kurze Zeit später in Brand. Der 30-jährige Fahrer konnte das Fahrzeug noch rechtzeitig abstellen. Durch die Hitzeentwicklung wurden drei in der Nähe geparkte Fahrzeuge sowie der Fahrbahnbelag beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 60.000 Euro. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften vor Ort. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell