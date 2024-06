Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: RMK: Feiernde Fußballfans - Mehrere Diebstähle - Unfallflucht - Sachbeschädigungen

Aalen (ots)

Fellbach: Italienische Fußballfans feiern auf dem Stuttgart Platz

Am Montagabend bewegten sich hunderte italienische Fußballfans nach dem Gruppenspiel Italien gegen Kroatien jubelnd von den verschiedenen Public-Viewing-Locations in Richtung Stuttgarter Platz. Der rasant wachsende Autokorso musste aus Sicherheitsgründen bereits nach wenigen Minuten umgeleitet werden, da sich mehrere hundert Menschen auf die Straßen begaben. Die überwiegende Mehrheit der Fußballfans feierte friedlich und ausgelassen bei bester Stimmung. Diese wurde jedoch durch das wiederholte Zünden von Pyrotechnik gestört. Insgesamt wurden drei Ermittlungsverfahren wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung durch den Wurf von Pyrotechnik eingeleitet, darunter eines zum Nachteil eines Polizeibeamten. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Zusätzlich wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, da ein Polizeibeamter beleidigt wurde. Das Polizeirevier Fellbach bitte unter der Telefonnummer 0711/57720 um Zeugenhinweise bzgl. der begangenen Verstöße mittels Pyrotechnik.

Korb: Kinder-Gartenmöbel und Torwand entwendet

Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen stahl ein unbekannter Dieb aus dem Garten eines Kindergartens in der Brucknerstraße mehrere Kinder-Gartenmöbel. Auch aus einem benachbarten Kindergarten wurde eine Torwand entwendet. Das Polizeirevier Waiblingen bittet um Zeugenhinweise zu verdächtigen Personen unter der Telefonnummer 07151/9500.

Waiblingen-Hegnach: Unfallflucht

Am Montag beschädigte ein unbekannter Täter zwischen 10:30 Uhr und 14:20 Uhr einen in der Gottlieb-Daimler-Straße geparkten Nissan und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 5000 Euro. Das Polizeirevier Waiblingen bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07151/950422.

Fellbach - Einbruch in Gaststätte

In den frühen Morgenstunden am Dienstag, zwischen 2:00 Uhr und 7:00 Uhr, brachen unbekannte Täter in eine Gaststätte in der Hofener Straße ein. Im Inneren des Gebäudes brachen die Diebe mehrere Spielautomaten auf und entwendeten Bargeld in Höhe eines niedrigen vierstelligen Betrags. Der Einbruch verursachte einen Sachschaden von rund 8100 Euro an den Automaten und der Eingangstür. Der Polizeiposten in Fellbach-Schmiden bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0711/9519130 zu melden.

Fellbach: Graffiti-Schmierereien

Am Montag wurde zwischen 8:00 Uhr und 17:00 Uhr die Außenfassade eines Mehrfamilienhauses in der Fellbacher Straße durch Graffiti mit schwarzer Farbe beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Der Polizeiposten in Fellbach-Schmiden bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen unter der Telefonnummer 0711/9519130.

Winnenden: Sachbeschädigung an Pkw

Ein in der Breuningsweiler Straße geparkter VW wurde zwischen Montagnachmittag, 16:00 Uhr und Dienstagmorgen, 9:00 Uhr beschädigt. Unbekannte Täter schlugen die Seitenscheibe des Fahrzeugs ein, wodurch ein Sachschaden von 300 Euro entstand. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195/6940 entgegen.

