POL-AA: Ostalbkreis: Diebstahl - Versuchter Einbruch - Unfall

Rainau: Abbiegevorgang falsch gedeutet

Am Dienstag gegen 7 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit etwa 6000 Euro Sachschaden. Ein 56-jähriger Toyota-Fahrer und eine 24-jährige Renault-Fahrerin befuhren die B290 von Aalen Richtung Ellwangen. Auf Höhe der Abzweigung Saverwang scherte die 24-Jährige zunächst nach links aus, um anschließend nach rechts abzubiegen. Dies deutete der nachfolgende 56-Jährige falsch und wollte infolgedessen rechts an dem Renault vorbeifahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Ellwangen / Neunheim: Versuchter Einbruch

Im Zeitraum von Sonntag, 21:10 Uhr, bis Montag, 6:25 Uhr, versuchten Einbrecher vergeblich über ein Kellerfester in ein Wohnhaus in der Rattstadter Straße einzubrechen. Die Unbekannten verließen die Örtlichkeit unverrichteter Dinge und verursachten lediglich Sachschaden. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Fahrräder entwendet

In der Ledergasse wurde am Sonntag um 3:40 Uhr ein silberfarbenes Rennrad der Marke Canyon entwendet. Das Rad, im Wert von etwa 2600 Euro, war mit einem Fahrradschloss gesichert.

In der Straße An der Stauferklinik wurde am Montag zwischen 17.10 Uhr und 18:15 Uhr ein Herrenrad der Marke LIQ entwendet. Der Wert des Rades beträgt etwa 500 Euro.

Hinweise auf die Diebstähle oder den Verbleib der Räder nimmt das Polizeirevier schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171/3580 entgegen.

