POL-HRO: Mutmaßliche Fahrraddiebe nach Hinweis einer aufmerksamen Zeugin gestellt

Rostock (ots) - Ein 57-jähriger Fahrzeugführer kollidierte am vergangenen Pfingstmontag in der Rostocker Innenstadt mit einem Baum und verletzte sich dabei leicht. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 57-Jähriger gegen 18:00 Uhr mit seinem Kia in der August-Bebel-Straße in Fahrtrichtung Am Vögenteich unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache kam der Fahrzeugführer nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte ...

mehr