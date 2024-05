Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Polizei stellt Graffiti-Sprayer auf frischer Tat

Rostock (ots)

Auf frischer Tat konnte die Rostocker Polizei zwei Graffiti-Sprayer in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt stellen. Gegen 03:00 Uhr erhielten die Beamten am gestrigen Mittwoch (15.05.2024) den Hinweis auf eine Personengruppe, die in der Neptunallee Treppen mit Farbe besprühen soll. Vor Ort konnte die Polizei insgesamt fünf Personen feststellen, von denen zwei als Tatverdächtige ermittelt werden konnten. Weiterhin wurden Beweismittel in Form von Farbanhaftungen sowie einer Spraydose sichergestellt.

Gegen die 20 und 21 Jahre alten Deutschen wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachtes der Sachbeschädigung eingeleitet. Die Rostocker Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell