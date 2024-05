POL-HRO: Störung bei der telefonischen Erreichbarkeit des Polizeireviers Rostock-Lichtenhagen

Rostock (ots) - Die Kriminalpolizei Rostock hat die Ermittlungen gegen einen 32-jährigen Mann aufgenommen, nachdem dieser am heutigen Tag eine 33-jährige Frau mit einem Messer verletzt hatte. Die Polizei wurde gegen 07:30 Uhr in den Taklerring in Rostock gerufen. Nach ersten Erkenntnissen verließ eine 33-jährige Frau in Begleitung ihrer zwei Kinder ihr Wohnhaus. ...

