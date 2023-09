Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch am Neutorplatz

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Neutorplatz;

Tatzeit: zwischen 08.09.2023, 21.00 Uhr und 09.09.2023, 05.50 Uhr;

In der Nacht zum Samstag drangen bisher unbekannte Täter gewaltsam in ein Geschäft am Neutorplatz ein. Sie hebelten eine Seiteneingangstür auf und entwendeten Bargeld aus dem Kassenbereich. Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dieser Straftat machen oder hat verdächtige Beobachtungen gemacht?

Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (Telefon 02871 / 299-0). (mh)

