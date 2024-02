POL-HWI: Verkehrskontrolle bringt mehrere Straftaten zum Vorschein

Klein Pravtshagen/Boltenhagen (ots) - Nachdem es am vergangenen Wochenende in Klein Pravtshagen und Boltenhagen zu mehreren Einbruchdiebstählen gekommen ist, sucht die Kriminalpolizei nun nach Zeugen. Am 03. Februar soll es gegen 13:00 Uhr zu zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser in der Klützer Straße in Klein Pravtshagen gekommen sein. Der oder die unbekannten Täter drangen offenbar gewaltsam in die Gebäude ein und ...

mehr