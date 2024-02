Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Brand in einem Mehrfamilienhaus

Wismar (ots)

In den frühen Morgenstunden des heutigen Tages kam es aufgrund eines Brandes in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Wismar Wendorf zu einem gemeinsamen Einsatz der Feuerwehr und Polizei.

Gegen 04:15 Uhr wurde der Polizei die Auslösung eines Brandmelders in der Erwin-Fischer-Straße gemeldet. In einer Wohnung im ersten Obergeschoss konnte starke Rauchentwicklung wahrgenommen werden. Das Feuer entfachte in der Wohnung eines 69-jährigen Mannes, der durch den Brand schwer verletzt wurde und durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus nach Lübeck gebracht wurde. Eine 58-jährige, leichtverletzte Nachbarin konnte vor Ort medizinisch betreut werden. Sämtliche Hausbewohner des betroffenen Aufgangs wurden durch Polizei- und Feuerwehrkräfte evakuiert. Eine Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Der Kriminaldauerdienst Wismar sicherte vor Ort Spuren. Die Ursache des Brandes ist derzeit noch unklar und soll im Zuge der Ermittlungen des Kriminalkommissariats Wismar aufgeklärt werden.

Insoweit keine gesonderte Erwähnung stattgefunden hat, handelt es sich bei den Beteiligten um deutsche Staatsangehörige.

