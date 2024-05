Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Fahrraddiebstähle nach Zeugenhinweis aufgeklärt

Rostock (ots)

Nachdem am Mittwochabend (15.05.2024) zwei Fahrraddiebe in Lütten Klein gestellt werden konnten, ermittelt nun die Rostocker Kriminalpolizei.

Zuvor hatte sich eine Hinweisgeberin gegen 20 Uhr bei der Polizei gemeldet und mitgeteilt, dass sie ihr am 12.05.2024 entwendetes Fahrrad auf einer Verkaufsplattform im Internet entdeckt habe. Die Geschädigte signalisierte dem Verkäufer daraufhin ihr Interesse und vereinbarte einen Übergabetermin in Lütten Klein. Dort erschien die Hinweisgeberin jedoch nicht allein, sondern in Begleitung von Beamten der Polizeiinspektion Rostock, die zwei Tatverdächtige stellen konnten.

Vor Ort sowie bei anschließenden Durchsuchungsmaßnahmen an den Wohnanschriften der 15 und 19 Jahre alten Deutschen konnte die Rostocker Kriminalpolizei insgesamt vier Fahrräder sicherstellen. Zwei der Räder waren zuvor bereits als gestohlen gemeldet worden. Ob dies auch auf die beiden weiteren Fahrräder zutrifft, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Hinweisgeberin selbst konnte ihr Fahrrad jedoch nicht wieder in Empfang nehmen. Nach Aussage eines Tatverdächtigen habe er dieses zuvor bereits an eine andere Person veräußert.

Gegen die beiden Tatverdächtigen wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes des besonders schweren Diebstahls sowie der Hehlerei eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell