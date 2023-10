Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: Vermisster 30-Jähriger wieder da

Hannover (ots)

Seit Freitag, 27.10.2023, wurde ein 30-Jähriger Mann aus Uetze vermisst. Er hatte am Tag zuvor die Wohnung seiner Lebenspartnerin verlassen, seine persönlichen Gegenstände sowie Dokumente dort belassen und war seitdem nicht dorthin zurückgekehrt. Nun erschien der Mann von sich aus in einer Polizeidienststelle in Braunschweig. Aus gegebenem Anlass wurde er anschließend durch einen Rettungswagen in eine Klinik verbracht.

Die Polizei Hannover bedankt sich bei allen, die sich im Rahmen der Öffentlichkeitsfahndung an der Suche beteiligt haben.

Die ursprüngliche Meldung musste aus datenschutzrechtlichen Gründen gelöscht werden. /aw

