POL-H: Zeugenaufruf: Kollision zwischen Fußgängern und Linienbus in Hannover-Südstadt

Hannover (ots)

Am Freitagabend, 27.10.2023, ist es im hannoverschen Stadtteil Südstadt zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein Fußgänger ist hierbei von einem Linienbus erfasst und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Die Polizei sucht nach Zeugen des Vorfalls.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover war ein 64-jähriger Busfahrer gegen 19:00 Uhr mit seinem Bus auf der Mainzer Straße, zwischen Wolfstraße und Gustav-Brandt-Straße, in Richtung Bismarckstraße unterwegs. Zeitgleich gingen zwei Fußgänger, ein 50-Jähriger und eine 48-jährige Frau, am rechten Fahrbahnrand in die gleiche Richtung. Aus bislang unbekannter Ursache kam es zu einer Kollision zwischen dem Bus und den beiden Fußgängern. Der 50-Jährige wurde bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt und zunächst von Ersthelfern und dann von Einsatzkräften der Polizei reanimiert. Die Reanimation wurde durch den Rettungsdienst bis zum Transport ins Krankenhaus fortgeführt. Der Gesundheitszustand des Mannes ist derzeit stabil. Vor Ort waren neben der Polizei mehrere Rettungswagen, Notärzte und Seelsorger im Einsatz. Die zweite Fußgängerin wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Der Busfahrer erlitt einen Schock.

Der Verkehrsunfalldienst Hannover ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung in Folge eines Verkehrsunfalls. Zeugen, die Hinweise zur Unfallursache geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109 1888 zu melden. /aw

