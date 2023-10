POL-H: Öffentlichkeitsfahndung: Wer hat Vladislav V. aus Hannover-Vahrenwald gesehen?

Hannover (ots) - Im Rahmen eines Verkehrsunfalls ist am Donnerstag, 26.10.2023, in Hemmingen ein Autofahrer ums Leben gekommen. Der 77-Jährige kam mit seinem Auto aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße ab, rammte unter anderem einen Zaun, eine Laterne sowie eine Ampel. Der verletzte Fahrer kam ins Krankenhaus, wo er am frühen Abend verstarb. Nach bisherigen ...

mehr