Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Vorsicht vor Trickbetrügern

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstagnachmittag (23.04.2024, gegen 16 Uhr) wurde ein 56-Jähriger in der Wingertstraße von zwei Personen angesprochen. Die Unbekannten hielten mit einem Kleinwagen neben dem 56-Jährigen an, stiegen aus und verwickelten den Mann in ein Gespräch. Zuerst wollten die Betrüger dem Mann zwei Uhren schenken und dann ein offensichtliches Uhrenimitat für 900 Euro verkaufen. Der 56-Jährige ließ sich jedoch nicht darauf ein und gab an lediglich 35 Euro zu haben. Das Geld nahmen die Unbekannten und gaben dem Mann zwei minderwertige Uhren dafür.

Die Betrüger werden wie folgt beschrieben:

1. Person:

- ca. 50 Jahre alt

- kräftige Statur

- ca. 1,70 m groß

- kurze schwarze Haare

- schwarze Jacke

2. Person:

- ca. 50 Jahre alt

- graues Haar

- drei Tage Bart

- normale Figur

- schwarze Jacke

- blaue Jeans.

Sie sollen in einem schwarzen Kleinwagen mit DO-Kennzeichen unterwegs gewesen sein.

Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell