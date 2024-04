POL-PPRP: Einbruch in Keller - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Am Dienstagmorgen (23.04.2024), gegen 8:15 Uhr, stürzte ein 63-jähriger Radfahrer in der Frankenthaler Straße, als er Scherben auf dem Boden ausweichen wollte und in die Straßenbahnschienen geriet. Er verletzte sich leicht. Eine 53-jährige Autofahrerin wollte dem Verletzten helfen und hielt mit ihrem Auto an. Der 54-jährige Fahrer der herannahenden Straßenbahn schätzte den Abstand zum ...

