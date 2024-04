POL-PPRP: Mehrere Autofahrer mit Handy erwischt

Ludwigshafen (ots) - In der Zeit vom 20.04.2024, 12 Uhr, bis zum 23.04.2024, 19:30 Uhr, brachen Unbekannte in ein Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Bürgermeister-Fries-Straße ein. Aus dem Keller wurde ein Klapprad, eine Soundanlage und verschiedene Arbeitsgeräte sowie Zubehör gestohlen. Der Schaden wird auf 5.600 Euro geschätzt. Haben Sie in den vergangenen Tagen Personen mit einem Klapprad in der ...

