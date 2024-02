FW Witten: Brand in Logistikzentrum

Witten (ots) - Die Feuerwehr Witten wurde heute Morgen gegen 07:40 Uhr zu einem Brand in der Flüchtlingsunterkunft in der Brauckstraße gerufen. In einem Bewohnerzimmer war es zu einem Feuer gekommen. Bereits vor Eintreffen der Feuerwehr hatte ein Mitarbeiter der Security den Bewohner aus dem Zimmer gerettet. Die weiteren Personen konnten das Gebäude ebenfalls ...

