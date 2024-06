Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfall mit E-Scooter, Diebstahl aus Pkw

Aalen (ots)

Crailsheim: Unfall mit E-Scooter

Am Dienstagnachmittag um 15:45 Uhr wollte eine 20-jährige aus einem Firmengeländer in der Dr.-Bareilles-Straße auf die L2218 in Richtung Westgartshausen einfahren. Dabei übersah sie eine 40-jährige auf einem E-Scooter, welche auf einem Radfahrstreifen in Fahrtrichtung Crailsheim unterwegs war. Dadurch kollidierten die beiden Fahrerinnen, wobei die 40-Jährige keinen Helm trug und sich daraufhin leicht verletzte. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein nahes gelegenes Krankenhaus gefahren. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Crailsheim - Jagstheim: Diebstahl aus Pkw

Zwischen Montag 0:00 Uhr und Dienstag 0:00 Uhr wurden aus einem unverschlossenen Pkw in der Jagstheimer Hauptstraße mehrere Werkzeuge und Maschinen entwendet. Darunter befanden sich ein Systainer mit Werkzeug, eine Handkreissäge, ein Handhobel, verschiedene Akku-Maschinen, ein Winkelschleifer sowie ein Staubsauger. Das Polizeirevier Crailsheim bittet unter der Rufnummer 07951 4800 um Hinweise zu diesem Vorfall.

