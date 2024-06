Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Satteldorf/BAB6: Folgemeldung zu Vollsperrung BAB6 in Fahrtrichtung Heilbronn

Aalen (ots)

Die Vollsperrung in Richtung Heilbronn dauert Stand 10 Uhr an. Die drei beteiligten Lkw waren im Kolonnenverkehr Richtung Heilbronn unterwegs. Gegen 7 Uhr erkannte ein 58-jähriger Fahrer eines mit Gefahrgut beladenen Sattelzuges zu spät, dass sich der Verkehr verlangsamte. Er fuhr auf einen Sattelzug auf, der von einem 63-Jährigen gelenkt wurde. Dieser wurde letztlich noch auf einen Satttelzug aufgeschoben, der von einem 48-Jährigen gelenkt wurde. Der Verursacher wurde mit Verdacht auf leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der 63-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Der dritte Fahrer blieb unverletzt. Dessen Lkw wurde lediglich leicht beschädigt, sodass er seine Fahrt fortsetzen konnte. Der mittlere Lkw wurde auf den Parkplatz Bronnholzheim geschleppt und das geladene Kunststoffgranulat umgeladen. Der mit flüssigem Ethylen beladene Verursacher-Lkw steht Stand 10 Uhr noch auf der Fahrbahn, die Ladung muss umgepumpt, der Lkw danach geborgen werden. Das Ende der Arbeiten sowie Dauer der Vollsperrung ist noch nicht absehbar. Während des Umpumpens muss voraussichtlich auch die Gegenfahrspur in Richtung Nürnberg aus Sicherheitsgründen vorübergehend gesperrt werden. Der Schaden dürfte sich nach erster vorsichtiger Schätzung auf mehrere hundert tausend Euro belaufen.

Ursprungsmeldung:

Satteldorf/BAB6: Vollsperrung BAB6 in Fahrtrichtung Heilbronn

Gegen 7 Uhr ereignete sich auf der BAB6 in Fahrtrichtung Heilbronn, zwischen den Anschlussstellen Schnelldorf und Crailsheim ein Verkehrsunfall mit drei Lkw. Die Richtungsfahrbahn Heilbronn ist bis auf Weiteres voll gesperrt. Die Bergungsarbeiten werden prognostiziert einige Stunden andauern. Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Schnelldorf ausgeleitet. Der Stau reicht derzeit bis zum Autobahnkreuz Feuchtwangen zurück. Neben der Polizei sind die Feuerwehr sowie der Rettungsdienst im Einsatz. Bislang ist eine Person verletzt. Es wird nachberichtet.

