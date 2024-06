Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Gewahrsam - Unfallfluchten - Feuerwehreinsatz - Unfall

Aalen (ots)

Winnenden: Betrunkener im Fitnessstudio

Am Dienstagmittag, gegen 13:40 Uhr, stießen Angestellte eines Fitnessstudios in Winnenden auf eine ungewöhnliche Situation. Ein 59-jähriger Mann lag schlafend in einer Toilette des Studios. Besorgt verständigten sie die Polizei. Die herbeigerufenen Beamten weckten den Mann und führten einen vorläufigen Atemalkoholtest durch, der einen erstaunlichen Wert von etwa 3,2 Promille ergab. Um sicherzustellen, dass er sich nicht selbst oder andere gefährdet, wurde der stark alkoholisierte Mann zur Ausnüchterung aufs Polizeirevier Winnenden gebracht.

Waiblingen: Pkw beschädigt und weggefahren

Am Dienstag, zwischen 16:15 Uhr und 16:45 Uhr, streifte ein unbekannter Fahrzeugführer einen im Schüttelgrabenring geparkten Kia und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07151/950422 entgegen.

Waiblingen: Feuerwehreinsatz

Am Mittwoch, gegen 11:20 Uhr, löste ein technischer Defekt eines Batteriespeichers in einem Wohnhaus in der Karlstraße in Waiblingen einen Feuerwehreinsatz aus. Es kam zu starker Rauchentwicklung, jedoch wurde niemand verletzt. Die örtliche Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot von sechs Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften an. Am Gebäude selbst entstand kein Schaden. Die Schadenshöhe wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Fellbach: Pkw gegen Pedelec

Am Mittwoch, gegen 10:20 Uhr, ereignete sich in Fellbach-Schmiden im Kreuzungsbereich Stauferstraße/Fellbacher Straße ein Verkehrsunfall. Ein 27-jähriger Toyota-Fahrer missachtete beim Rechtsabbiegen das Rotlicht und kollidierte mit einem 86-jährigen Pedelec-Fahrer. Dieser wurde leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.

Korb: Unfallflucht

Am Freitagnachmittag, gegen 17:30 Uhr, beschädigte eine unbekannte Fahrzeugführerin in der Lange Straße einen geparkten Dacia und verließ anschließend unerlaubt die Unfallstelle. Der Sachschaden ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Waiblingen bittet um Hinweise zur Verursacherin unter der Telefonnummer 07151/950422.

