POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle mit Fahrrad, Pkw und Bus

Satteldorf: Bus und Pkw streifen

Am Mittwochmittag um 12:50 Uhr fuhr auf der K2505 zwischen Volkershausen und Ellrichshausen ein 68-jähriger Kraftomnibus-Fahrer als auch ein auf der Gegenspur fahrenden 35-jährigen Pkw-Fahrer. In einer engen Kurve begegnen sich die beiden und kollidieren seitlich. Beide Verkehrsteilnehmer geben an, auf der eigenen Spur gewesen zu sein, aus diesem Grund ist derzeit unklar wie der Unfall zustande kam. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 8.000 Euro.

Mainhardt: Unfall auf Ausfädelungsstreifen

Am Mittwoch um 16:51 Uhr befuhr ein 26-Jähriger mit einem Pkw der Marke VW auf dem Ausfädelungsstreifen von der B14 auf die B39 aus Richtung Mainhardt kommend in Fahrtrichtung Hohenstraßen. Als vor ihm ein 21-Jähriger vor ihm mit einem Pkw der Marke VW aufgrund eines bevorrechtigten Fahrzeuges auf der B39 abbremsen musste. Der 26-Jährige bemerkte dies aufgrund von Unachtsamkeit zu spät, wodurch es zur Kollision kam. Bei dieser Kollision entstand ein Sachschaden von etwa 9.000 Euro.

Schwäbisch Hall: Unfall unter Fahrrädern

Ein 70-Jähriger fuhr um 10:50 Uhr mit seinem Fahrrad unberechtigt über eine Fußgängerbrücke aus Richtung B19 kommend in Richtung Heidweg. Ein 80-jähriger Pedelec-Fahrer befährt zur selben Zeit den Heidweg aus der Richtung Aschenhausweg kommend und wendete unmittelbar vor dem Fußgängerübergang um wieder zurück zu fahren. Als der Fahrradfahrer dies bemerkt, kann er nicht mehr rechtzeitig anhalten und es kommt zu Kollision. Bei diesem Zusammenstoß verletzte sich der 80-jährige schwer, der 70-jährige wurde leicht verletzt. Beide wurden mit einem Rettungswagen in das nächste Krankenhaus verbracht.

