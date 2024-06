POL-OF: Körperlich angegangen: Polizei sucht Gruppe von Jugendlichen; Verfassungswidrige Symbole auf Schulwand gesprüht; Zeugensuche nach Zusammenstoß zwischen Radfahrer und Opel und mehr

Polizeipräsidium Südosthessen

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Körperlich angegangen: Polizei sucht Gruppe von Jugendlichen - Offenbach

(fg) Ein 15-Jähriger wurde nach eigenen Angaben am Dienstabend, kurz vor 18 Uhr, in der Berliner Straße auf dem dortigen Lidl-Parkplatz von einer Gruppe Jugendlichen angesprochen und im weiteren Verlauf körperlich angegangen. Die ihm unbekannten Jungen sollen ihn getreten sowie geschlagen haben. Zudem sollen sie ihm einen Kopfhörer weggenommen haben. Anschließend rannten die Täter in Richtung Ludwigstraße davon. Der Offenbacher wurde in einem Rettungswagen ärztlich versorgt. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung. Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben und Hinwiese zu den Tätern geben können, melden sich bitte auf der Wache des Polizeireviers unter der Rufnummer 069 8098 510-0.

2. Verfassungswidrige Symbole auf Schulwand gesprüht - Dietzenbach

(cb) Der Hausmeister der Heinrich-Mann-Schule in der Etrusker Straße musste am Montagmorgen mehrere verfassungswidrige Symbole auf einer Wand der Schule feststellen. Bislang unbekannte Täter haben demnach ein Hakenkreuz und zwei andere verbotene Zeichen zwischen Freitag und Montag auf das Mauerstück, welches nicht für die Öffentlichkeit einsehbar ist, gesprüht. Die ermittelnden Beamten nehmen Zeugenhinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

3. Täter dringen in Schule ein - Dietzenbach

(cb) Bislang unbekannte Täter drangen während des verlängerten Wochenendes (Donnerstag bis Sonntag) in die Turnhalle der Aue-Schule ein. Ersten Erkenntnissen nach gelangten sie über das Dach in die Sporthalle wobei die Dachkuppel beschädigt wurde. Dort feierten die Unbekannten augenscheinlich eine Party. Der entstandene Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Die Polizei in Dietzenbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06074 837-0 zu melden. ST/0625205/2024

4. Zeugensuche nach Zusammenstoß zwischen Radfahrer und Opel - Dreieich/Dreieichenhain

(fg) Nach dem Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einem Opel am Montagnachmittag in der Straße "An der Trift" sucht die Polizei aufgrund widersprüchlicher Angaben der Beteiligten zum Unfallhergang nach Zeugen. Der Unfall ereignete sich kurz vor 15 Uhr im Bereich der 60er-Hausnummern. Der 58 Jahre alter Radler zog sich eine leichte Verletzung im Bereich der rechten Handfläche zu und gab an, selbstständig einen Arzt aufsuchen zu wollen. Der 21 Jahre alte Fahrer des Opel Astra blieb unverletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 150 Euro. Nach Angaben des Radfahrers habe der Opel-Lenker den Radweg befahren, um rechts an verkehrsbedingt haltenden Fahrzeugen vorbeizufahren und so auf die Rechtsabbiegerspur zu gelangen. Der Opel-Fahrer gab wiederum an, dass der Radler im Vorbeifahren mit der Hand die Verkleidung des Außenspiegels berührt und diesen dadurch beschädigt habe. Zudem sei der 58-Jährige zunächst bis zur Kreuzung "An der Trift" / Landsteinerstraße weitergefahren. Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 06103 9030-0 auf der Wache der Polizeistation in Langen.

