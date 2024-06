Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Darmstadt, Zweigstelle Offenbach, und des Polizeipräsidiums Südosthessen von Montag, 03.06.2024

Offenbach (ots)

60-Jähriger tot in Wohnung aufgefunden: 58-jährige Ehefrau wegen dringendem Tatverdachts in Untersuchungshaft

(lei) Die Polizei hat am gestrigen Sonntagabend einen 60 Jahre alten Mann tot in seiner Wohnung in der Mühlheimer Straße aufgefunden. In dem Zusammenhang haben die Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach - sowie die Kriminalpolizei Offenbach nun Ermittlungen wegen Verdachts eines Tötungsdelikts gegen die in dringendem Tatverdacht stehende 58 Jahre alte Ehefrau eingeleitet. Sie wurde festgenommen, nachdem sie am Sonntagabend auf dem Polizeirevier erschienen war und geäußert hatte, ihren Ehemann getötet zu haben.

Die Ermittler gehen derzeit insofern von einer Beziehungstat aus. Die genauen Hintergründe sowie das Motiv der Tatverdächtigen sind nun Teil der weiteren Ermittlungen. Aufschluss über die genaue Todesursache soll nun eine Obduktion des Leichnams ergeben. Darüber hinaus wurden am Tatort noch am Abend umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen mit Unterstützung des Hessischen Landeskriminalamtes vorgenommen und auch Nachbarn befragt.

Die 58-Jährige wurde am Montag einem Haftrichter beim Amtsgericht Offenbach vorgeführt, welcher Haftbefehl wegen Mordes gegen die Frau erließ. Sie sitzt jetzt in einer Justizvollzugsanstalt ein.

Hinweis: Medienvertreterinnen und -vertreter wenden sich bei Rückfragen zu dieser Meldung bitte an die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Offenbach.

Offenbach, 03.06.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell