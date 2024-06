Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zeugen gesucht: Mann kam nach Auseinandersetzung in Krankenhaus; Einbruch in Firma: Werkzeugkisten erbeutet; Hochwertiges Motorrad geklaut: Polizei sucht Zeugen und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Zeugen gesucht: Mann kam nach Auseinandersetzung in Krankenhaus - Offenbach

(fg) Noch unklar sind die Hintergründe einer Auseinandersetzung am Montagmorgen in der Herrnstraße in der dortigen Fußgängerzone, weshalb die Kriminalpolizei nun nach Zeugen sucht. Kurz vor 4 Uhr meldete sich eine Anwohnerin und gab an, dass es zu Streitigkeiten unter mehreren Männern gekommen sei. Streifenwagen machten sich daraufhin auf den Weg und stellten eine schwer verletzte Person fest, die offenbar mit einem Messer angegangen worden war. Der Mann kam umgehend in ein Krankenhaus. Die Kripo ermittelt nun und bittet Zeugen, die das Tatgeschehen beobachtet haben und Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

2. Einbruch in Firma: Werkzeugkisten erbeutet - Offenbach/Bieber

(jm) Einbrecher brachen am frühen Montagmorgen in eine Firma in der Heinrich-Krumm-Straße (10er-Hausnummern) ein und nahmen unter anderem mehrere Werkzeugkisten mit. Gegen 1 Uhr verschafften sich die Täter über eine eingeschlagene Schaufensterscheibe Zugang zum Verkaufsraum. Dort durchwühlten sie die Werkzeugkisten und flüchteten anschließend mit ihrer Beute. Ein Sicherheitsdienst hatte den Einbruch festgestellt und die Polizei alarmiert. Bei dem Einbruch richteten die Eindringlinge einen Schaden von etwa 3.000 Euro an. Zudem stellten die eingesetzten Streifen in naher Entfernung eine weitere eingeschlagene Scheibe zu einem Firmengebäude fest. Ob hieraus Gegenstände gestohlen wurden, stand zunächst nicht fest. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und prüft einen möglichen Tatzusammenhang. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234.

3. Hochwertiges Motorrad geklaut: Polizei sucht Zeugen - Offenbach/Rumpenheim

(cb) Diebe hatten es auf ein türkisfarbenes Motorrad der Marke Piaggio abgesehen, welches zwischen Mittwoch, 10 Uhr und Sonntagnachmittag, 15.40 Uhr, in der Straße "Lachwiesen" (20er-Hausnummern) geklaut wurde. Ersten Erkenntnissen nach müssen die bislang unbekannten Täter das auf dem Gehweg abgestellte Zweirad im Wert von etwa 60.000 Euro mit einem Anhänger abtransportiert haben; denn in diesem war keine Batterie verbaut. Zeugen, welche Hinweise zum Motorraddiebstahl geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Offenbach unter der Telefonnummer 069 8098 510-0 in Verbindung zu setzen.

4. Polizei sucht weitere Zeugen nach Unfallflucht - Rodgau/Jügesheim

(fg) Am Samstag ereignete sich in der Ludwigstraße in Höhe der Hausnummer 4 eine Verkehrsunfallflucht, wobei ein geparkter blauer Ford Fiesta durch ein vorbeifahrendes Auto touchiert wurde. Die Polizei hat erste Hinweise auf den Unfallverursacher und sucht nun nach weiteren Zeugen. Zwischen 11.45 und 12.15 Uhr fuhr ein 70 bis 80 Jahre alter Mann in einer schwarzen Mercedes B-Klasse, an der OF-Kennzeichen angebracht waren, am geparkten Wagen vorbei und beschädigte diesen. Anschließend entfernte sich der Lenker der B-Klasse vom Unfallort. Der Ford weist nun Kratzer an der vorderen Fahrerseite sowie einen beschädigten Außenspiegel auf. Der Schaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro. Weitere Hinweisgeber melden sich bitte auf der Wache der Polizeistation in Heusenstamm unter der Rufnummer 06104 6908-0.

5. Ermittlungen wegen Brandstiftung: Insektenschutzgitter in Brand gesteckt - Obertshausen

(fg) Wegen des Verdachts der Brandstiftung ermittelt die Offenbacher Kriminalpolizei, nachdem ein Unbekannter am Samstagabend ein Insektenschutzgitter an einem Kellerfenster eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Im Hasenwinkel" (20er-Hausnummern) angezündet hatte. Ein Anwohner bemerkte das Feuer gegen 22.45 Uhr selbst, löschte dieses und konnte so wohl ein Übergreifen auf das Fenster verhindern. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 100 Euro. Bereits am Vortag ereignete sich im selben Mehrfamilienhaus ein ähnlicher Sachverhalt, bei dem ein Unbekannter gegen 16 Uhr die Verkleidung einer Parzellentür im Keller des Hauses in Brand setzte. Hierbei entstand ebenfalls ein Schaden von rund 100 Euro. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

6. Autoknacker stahlen Werkzeug - Neu-Isenburg

(jm) Zwei Diebe hatten es in der Nacht zum Montag in der Taubenstraße offensichtlich auf Werkzeug abgesehen. Dazu brachen sie gegen 0.30 Uhr die Schiebetür eines in Höhe der einstelligen Hausnummern geparkten Handwerker-Fahrzeugs auf und gelangten ins Innere. Ein Zeuge störte offenbar die beiden Männer, die daraufhin jeweils mit einem Fahrrad und der gestohlenen Beute im Wert von mehreren tausend Euro in ein angrenzendes Waldstück flüchteten. Die Täter waren dunkel gekleidet und maskiert. Der entstandene Schaden wird auf 2.000 beziffert. Die Kriminalpolizei bittet um weitere Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

7. Drei mutmaßliche Drogenhändler festgenommen - Neu-Isenburg/Zeppelinheim

(cb) In einer Parkanlage am Dr.-Ecker-Platz kontrollierten Polizisten am Donnerstagabend, gegen 21.25 Uhr, drei Männer im Alter von 21, 23 und 28 Jahren, welche eine schwarze Sporttasche dabeihatten. Bei der Durchsuchung der Tasche konnten die eingesetzten Kräfte mehrere hundert Gramm Marihuana auffinden. Die aus Bayern stammenden Männer wurden daraufhin vorläufig festgenommen. Auf der Dienststelle wurden sie unter anderem erkennungsdienstlich behandelt. Alle drei Wohnungen der Tatverdächtigen wurden nach Anordnung durch die zuständige Staatsanwaltschaft durch Einsatzkräfte der Polizei Bayern an deren Wohnanschriften durchsucht. Der 21-Jährige sowie sein 28 Jahre alter Begleiter wurden einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ gegen die beiden einen Untersuchungshaftbefehl, woraufhin sie in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurden. Ihr 23-jähriger Komplize wurde nach Abschluss aller polizeilicher Maßnahmen nach Hause entlassen. Auf alle drei kommt unter anderem ein Strafverfahren wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge zu.

8. Einbrecher gelangen über das Dachfenster ins Haus - Dreieich/Buchschlag

(cb) Dreiste Langfinger gelangten vermutlich über ein Dachfenster in ein Einfamilienhaus in der Eleonorenanlage (einstellige Hausnummern) und durchsuchten dieses am Samstag, zwischen 7.30 und 15.20 Uhr, nach Wertgegenständen. Die Einbrecher flüchteten anschließend mit dem erbeuteten Goldschmuck über die Terrasse. Das Fachkommissariat in Offenbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 069 8098-1234 zu melden.

9. Drei Verletzte bei Auseinandersetzung - Zeugen gesucht - Mühlheim am Main

(jm) Im Zuge einer Auseinandersetzung am Sonntagabend in der Steinheimer Straße, bei der drei Personen verletzt wurden, sucht die Polizei Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen waren gegen 22.50 Uhr drei Fahrzeuge auf der Steinheimer Straße in Richtung Lämmerspiel unterwegs, als die Autos unvermittelt anhielten und der Fahrer eines weißen Opel Corsa sowie die Insassen der anderen beiden Fahrzeuge ausstiegen. In der Folge soll es zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein. Hierbei soll der Opel-Fahrer auch eine leere Flasche eingesetzt haben. Eine 52 Jahre alte Frau aus Mühlheim trug eine Kopfverletzung davon und kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Ein 28-jähriger Mühlheimer erlitt Verletzungen im Stirnbereich und ein 29 Jahre alter Mann aus Frankfurt klagte über Schmerzen am Arm. Der bis dato unbekannte Corsa-Lenker setzte sich wieder in den Wagen, an dem GN-Kennzeichen angebracht waren und fuhr davon. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06108 6000-0 zu melden.

Offenbach, 03.06.2024, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell