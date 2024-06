Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zigarettenautomat gesprengt

Großkrotzenburg (ots)

Unbekannte Täter haben in der vergangenen Samstagnacht in Großkrotzenburg in der Schulstraße einen Zigarettenautomaten gesprengt. Ein Zeuge hörte gegen 23.45 Uhr einen lauten Knall. Anschließend sah er mehrere dunkel gekleidete Personen weglaufen. Der Automat wurde völlig zerstört. Über die Höhe der Beute können noch keine Angaben gemacht werden. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise unter der Telefonnummer 06181/100-123.

Offenbach am Main, 02.06.2024, Pradel, Polizeiführer vom Dienst

