Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Wer hat den silbernen Astra angedotzt?; Unfallflucht: Wer kann Hinweise zu einem schwarzen VW T 3 geben? ; VW Kombi beschädigt und abgehauen: Zeugen gesucht! und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis

1. Wer hat den silbernen Astra angedotzt? - Hanau/Lamboy

(cb) Einen Sachschaden von etwa 550 Euro verursachte ein bislang unbekannter Unfallverursacher, als er am Freitag einen im Philipp-August-Schleißner-Weg (einstellige Hausnummern) geparkten silbernen Opel Astra beschädigte. Die Fahrzeughalterin parkte ihr Fahrzeug gegen 14 Uhr und musste gegen 19 Uhr einen Schaden am linken Kotflügel feststellen. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei in Hanau II nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06181 9010-0 entgegen.

2. Unfallflucht: Wer kann Hinweise zu einem schwarzen VW T 3 geben? - Gründau/Lieblos

(jm) Nach einer Verkehrsunfallflucht am Freitagmorgen im Bereich eines Kreisels in der Rudolf-Walter-Straße/Robert-Bosch-Straße bittet die Polizei um Zeugenhinweise zum Verursacher. Gegen 9.50 Uhr befuhr ein Unbekannter die Rudolf-Walther-Straße aus Richtung Meerholzer Landweg kommend und fuhr in den Kreisverkehr ein. Offenbar übersah der Fahrer die bereits im Kreisel befindliche vorfahrtsberechtigte 41 Jahre alte BMW-Fahrerin und es kam zum Zusammenstoß. Anschließend machte sich der Verursacher, der kurze dunkle Haare hatte, in Richtung Rabenaustraße aus dem Staub. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen VW T3 mit Hochdach gehandelt haben. Auffallend war ein Ersatzreifen an einem Metallgestell im Heckbereich. Am BMW entstand ein Schaden von etwa 2.000 Euro. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 06051 827-0 erbeten.

3. VW Kombi beschädigt und abgehauen: Zeugen gesucht! - Linsengericht- Altenhaßlau

(jm) Die Beamten der Polizeistation Gelnhausen befassen sich derzeit mit einer Unfallflucht, die sich bereits am vergangenen Montag (27. Mai 2024) in der Unterfrankenstraße ereignete. Nach bisherigen Erkenntnissen stieß gegen 10.20 Uhr in Höhe der 20er-Hausnummern ein Unbekannter gegen einen geparkten VW Kombi. Ein Zeuge hörte einen Schlag und sah einen silbernen Wagen davonfahren. Hierbei soll es sich um einen Mercedes Citan mit GN-Kennzeichen gehandelt haben. Am VW entstand ein Schaden von etwa 1.500 Euro. Die Polizei bittet nun um weitere Hinweise unter der Rufnummer 06051 827-0.

4. Zaun beschädigt und geflüchtet: Hinweise erbeten - Bad Orb

(cb) Ein Grundstückseigentümer musste am Freitagmittag feststellen, dass der Zaun zu einem Grundstück in der Gewerbestraße (20er-Hausnummern) durch einen bislang unbekannten Unfallverursacher beschädigt wurde. Ersten Erkenntnissen nach war dieser zwischen 9 und 13 Uhr mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen und mit dem Zaun kollidiert. Der Sachschaden wird auf 250 Euro geschätzt. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Unfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06052 9148-0 bei der Polizei in Bad Orb zu melden.

Offenbach, 03.06.2024, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell