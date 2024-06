POL-OF: Einbrecher fuhren mit Pickup davon: Wer kann Hinweise geben?; Junge Frauen sollen Wahlplakate beschädigt haben;Beratungsmobil der Polizei Hessen gibt Tipps und wertvolle Hinweise zum Einbruchsschutz

Polizeipräsidium Südosthessen

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Vermisste wieder da

(cb) Die 15-jährige Vermisste aus Wächtersbach konnte wohlbehalten angetroffen und den Erziehungsberechtigten übergeben werden. Die Fahndung nach ihr wird daher zurückgenommen.

2. Beratungsmobil der Polizei Hessen gibt Tipps und wertvolle Hinweise zum Einbruchsschutz - Hanau

(cb) Die Hessische Polizei führt während der Sommerferien erneut eine Sommerkampagne gegen Wohnungseinbruch durch. Kern dieser Kampagne sind verstärkte Kontrollen im öffentlichen Raum sowie eine Vielzahl von Präventionsangeboten für die Bürgerinnen und Bürger. Bereits vor den Sommerferien werden Ihnen Tipps und wertvolle Hinweise zum Schutz vor Einbrüchen und anderen klassischen Präventionsthemen (zum Beispiel Taschendiebstahl) durch die Fachberaterinnen und Fachberater vor Ort gegeben.

Für interessierte Bürgerinnen und Bürger wird das Beratungsmobil am Mittwoch, den 12. Juni, von 9 bis 11 Uhr, vor dem Forum Hanau (Hammerstraße/Am Freiheitsplatz) stehen.

Das Beratungsmobil wird in den kommenden Wochen in weiteren Kommunen im Main-Kinzig-Kreis Station machen. Über die Termine und den genauen Standort werden wir Sie rechtzeitig informieren. An dieser Stelle möchten wir noch einmal die Möglichkeit der Erstellung eines individuellen Sicherheitskonzeptes durch die polizeilichen Beratungsstellen hinweisen. Die Beratung der Polizei ist kostenlos und unverbindlich. Eine Übersicht über die Beratungsstellen der Polizei finden Sie unter dem Link https://www.polizei.hessen.de/Service/Ansprechpersonen-in-Hessen/ .

3. Einbrecher klauen Modelleisenbahn - Hanau/Steinheim

(cb) Eine Familie aus dem Kreuzweg (einstellige Hausnummern) hat nun keine Modelleisenbahn mehr, denn diese wurde von Einbrechern zwischen Samstagabend, 19 Uhr und Montagnachmittag, 14.30 Uhr, geklaut. Die bislang unbekannten Täter drangen gewaltsam über die Hauseingangstür in das Einfamilienhaus ein, durchsuchten die Räume und nahmen die Modelleisenbahn mit sich. Durch den Einbruch entstand ein Sachschaden von ungefähr 3.000 Euro. Die Ermittler des Einbruchkommissariats nehmen Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

4. Unfall in der Ludwigstraße: Elfjährige kam schwer verletzt in Krankenhaus - Hanau/Steinheim

(fg) Mit schweren Verletzungen kam eine Elfjährige nach einem Zusammenstoß mit einem Kia in der Ludwigstraße am Dienstagmorgen in ein Krankenhaus. Nach derzeitigen Erkenntnissen war das Mädchen gegen 7.50 Uhr auf dem Gehweg der Ludwigstraße zu Fuß in Richtung ihrer Schule unterwegs. Nach Zeugenangaben sei sie dann im Bereich der 100er-Hausnummern unvermittelt auf die Straße gelaufen, um zu ihrem Bruder auf der gegenüberliegenden Straße zu gelangen. Hierbei übersah sie offenbar den Kia, weshalb es zum Zusammenstoß kam. Der 67-jährige Lenker konnte nach eigenen Angaben nicht mehr rechtzeitig bremsen. Die Elfjährige wurde vor Ort in einem Rettungswagen behandelt und kam in ein Krankenhaus. Der Kleinwagen blieb unbeschädigt. Zeugen des Unfallgeschehens melden sich bitte auf der Wache der Polizeistation in Großauheim unter der Rufnummer 06181 9597-0.

5. Sprinter geriet auf Parkplatz in Brand: Ursache wohl technischer Defekt - Hanau/Großauheim

(fg) Am Montagnachmittag geriet ein Sprinter auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Edisonstraße in Brand. Ursächlich dürfte nach derzeitigen Erkenntnissen ein technischer Defekt sein. Der Eigentümer hatte seinen Wagen gegen 14.30 Uhr geparkt. Kurz darauf bemerkte der Sprinter-Besitzer, dass es im Bereich des Motorraums angefangen hatte zu brennen sowie zu qualmen. Er nutzte einen eigenen Feuerlöscher, um den Brand einzudämmen. Die eintreffende Feuerwehr führte Nachlöscharbeiten durch. Es wurden keine weiteren Fahrzeuge beschädigt; verletzt wurde ebenfalls niemand.

6. Einbrecher fuhren mit Pickup davon: Wer kann Hinweise geben? - Hanau/Mittelbuchen

(fg) Drei Unbekannte sind am Dienstagmorgen in ein Einfamilienhaus in der Albert-Schweitzer-Straße eingedrungen und ließen einen Tresor mitgehen. Kurz nach 3 Uhr machte sich das Trio am Einfamilienhaus (20er-Hausnummern) zu schaffen und stieg in dieses ein. Ein Zeuge beobachtete die Tat, weshalb die Männer samt Beute die Flucht ergriffen. Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhren sie mit einem hinter dem Grundstück geparkten Pickup davon. Weitere Hinweisgeber melden sich bitte bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06181 100-123.

7. Diebe erbeuteten Reifen - Langenselbold

(jm) Diebe erbeuteten in der Nacht zum Montag auf einem Firmengrundstück in der Birkenweiher Straße im Bereich der 10er-Hausnummern Reifen im Wert von mehreren hundert Euro. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die Unbekannten gegen 0.30 Uhr unbefugt Zutritt zum Gelände, indem sie über den 1,80 Meter hohen Zaun kletterten. Anschließend entwendeten sie die Reifen; ob die dazugehörigen Felgen auch entwendet wurden, ist derzeit noch unklar. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06181 100-123

8. Junge Frauen sollen Wahlplakate beschädigt haben - Gründau / Gelnhausen / Biebergemünd / Wächtersbach

(lei) Weil sie mehrere Wahlplakate beschmiert und auch gestohlen haben sollen, haben Polizeibeamte in der Nacht zu Dienstag in Gründau zwei junge Frauen vorläufig festgenommen, gegen die nun wegen Verdachts der Sachbeschädigung und des Diebstahls ermittelt wird. Der Ergreifung vorausgegangen war die Mitteilung eines aufmerksamen Zeugen gegen 23.15 Uhr. Demnach hatte er in der Gelnhäuser Straße eine Frau und eine weitere Person beobachtet, die dort ein Wahlplakat mit Farbe bemalt hatten und nach seiner Ansprache mit einem Fiat 500 zunächst davongefahren waren. Kurz nach Mitternacht sah er den grauen Kleinwagen erneut im dem Wohngebiet und verständigte ein weiteres Mal die Ordnungshüter, die das Auto im Zuge der erneuten Fahndung dann in der Büdinger Straße stoppen konnten. Die beiden weiblichen Insassen, zwei 20 Jahre alte Frauen, räumten in einer ersten Befragung ein, nicht nur das Plakat in der Gelnhäuser Straße, sondern auch weitere Plakate in Gelnhausen, Biebergemünd und auch Wächtersbach (insgesamt 10 an der Zahl) mit Farbe beschmiert und teilweise mit Aufklebern versehen zu haben, was die Beamten später bei einer Überprüfung verifizieren konnten. Neben den beschädigten Wahlplakaten hatten sie eigenen Angaben zufolge auch welche mitgenommen. Beim Blick in den Kofferraum des Wagens bestätigte sich auch dieses Eingeständnis: Vier Wahlplakate, sowie Farbe und einen Pinsel, die offensichtlich zuvor als Tatmittel benutzt wurden, stellten die Gesetzeshüter bei den beiden Frauen sicher, ehe sie wieder auf freien Fuß gesetzt wurden. In der Nacht von Freitag auf Samstag hatten es Unbekannte, die bis dato noch nicht identifiziert sind, ebenfalls auf Wahlplakate in der Frankfurter Straße in Biebergemünd abgesehen. Ein Zeuge, der zwei abgerissene Plakate schließlich in seiner Mülltonne vorfand, hatte ebenso von einem verdächtigen Auto berichtet. Die Frage, ob die beiden jungen Frauen auch mit dieser Tat in Verbindung stehen, ist derweil noch ungeklärt und Teil der andauernden Ermittlungen der kriminalpolizeilichen Staatsschutzabteilung, die jetzt weitere Tatzeugen sucht. Wer zu den Vorfällen Angaben machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

9. Nach Großbrand in Lagerhalle: Kriminalpolizei geht von technischem Defekt aus - Bad Soden-Salmünster

(lei) Nach dem verheerenden Feuer in einem Gewerbebetrieb in der Dr.-Richard-Küch-Straße am vergangenen Mittwoch (29. Mai, wir berichteten), hat die Kriminalpolizei nun erste Hinweise auf die Ursache des Brandes, bei dem rund drei Millionen Euro Sachschaden entstanden sind. Nachdem große Teile der Dachkonstruktion der völlig ausgebrannten Lagerhalle infolge der Brandzehrung eingestürzt waren und zunächst eine Sicherung des Gebäudes erfolgen musste, konnten die Brandermittler am gestrigen Montag die Brandstelle genauer unter die Lupe nehmen. Demnach hat vermutlich ein technischer Defekt an einer im Gebäude verbauten elektrischen Schalteinrichtung der Photovoltaik-Anlage zu dem späteren Flammen-Inferno geführt, so das vorläufige Ergebnis der Untersuchung, die unter Hinzuziehung eines Gutachters erfolgte. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung haben sich bislang nicht ergeben. Offenbar war der Geschehensort nicht nur für die Beamten, sondern in der Zwischenzeit auch für Schaulustige von Interesse: Trotz Flatterband hatten sich nach dem Feuer Personen in den abgesperrten Bereich begeben und zum Teil wohl auch die Brandruine betreten. Aus diesem Anlass weist die Polizei nochmals eindringlich auf die Beachtung solcher Absperrungen hin, denn Brandorte sind potentielle Gefahrenstellen. Insbesondere können Rest-Ausgasungen und eine nicht absehbare Einsturzgefahr durch angegriffene Gebäudestatik schlimme Folgen nach sich ziehen.

10. Einbrecher flüchteten über das Feld - Schlüchtern/Klosterhöfe

(jm) Zwei Einbrecher flüchteten am Montagmittag in der Weisbergstraße vom Grundstück eines Einfamilienhauses in Richtung Feldgemarkung. Zuvor verschafften sich die beiden etwa 20 Jahre alten sowie 1,70 bis 1,75 Meter großen Männer gegen 12.35 Uhr Zutritt zum Wohnhaus, indem sie die Terrassentür einschlugen. Nachdem sie mehrere Räume durchsucht hatten, nahmen sie aus dem Haus letztlich Bargeld aus einer Geldkassette mit. Eine Zeugin hatte die Eindringlinge bemerkt, die über das Feld zu einem dort abgestellten Fahrzeug liefen und anschließend davonfuhren. Bei dem Fluchtwagen soll es sich um ein goldbraunes Fahrzeug gehandelt haben. Einer trug eine dunkle Hose, einen weißen Fischerhut sowie eine Mund-Nasen-Bedeckung. Der Komplize war mit einer dunklen Hose und einem schwarzweiß karierten Flanellhemd bekleidet. Der entstandene Sachschaden wird auf ungefähr 1.500 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei bittet um weitere Hinweise zu dem Duo sowie dem Fahrzeug unter der Rufnummer 06181 100-123.

