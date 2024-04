Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode/A 7: Polizei kontrolliert gewerblichen Güterverkehr

Heidekreis (ots)

25.04.2024 / Polizei kontrolliert gewerblichen Güterverkehr

Walsrode/A 7: Einsatzkräfte der Polizeidirektion Lüneburg führten am Donnerstag eine Schwerpunktkontrolle auf der Autobahn 7, am Parkplatz Wolfsgrund West, durch. Dabei fokussierten sich die kontrollierenden Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten auf das Thema Ladungssicherung im gewerblichen Güterverkehr.

Während der mehrstündigen Aktion wurden insgesamt 23 Sattelzüge kontrolliert, wovon bei 17 Fahrzeugen zum Teil erhebliche Mängel an der Ladungssicherung festgestellt wurden. In einem Fall konnten die Einsatzkräfte Beschädigungen an einer Verpackung ausmachen, in dem brennbares Gefahrgut transportiert wurde. Hier konnte der Schaden ohne weitere Vorkommnisse behoben werden. Zwei Fahrer führten ihre Sattelzüge unter dem Einfluss von Drogen bzw. Alkohol.

Die hohe Beanstandungsquote von fast 75 % zeigt, dass die Sicherung der mitgeführten Ladung offensichtlich noch immer nicht mit der erforderlichen Sorgfalt durchgeführt wird. Die Gründe dafür sind vielfältig und sind unter anderem bei der im Transportgewerbe fehlenden themenbezogenen Aufmerksamkeit sowie dem vorherrschenden Zeitdruck zu suchen. Diese Zeitersparnis führt zu einem kaum kalkulierbaren Risiko zu Lasten der Verkehrssicherheit.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell