Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Falsche Wasserwerker; Munster: Kiosk beschädigt; Bad Fallingbostel/A 7: Lkw-Fahrer und Drogeneinfluss

Heidekreis (ots)

24.04.2024 / Falsche Wasserwerker

Soltau: Am Mittwochnachmittag verschafften sich zwei unbekannte Männer Zugang zu einem Reihenhaus im Drosselweg, nachdem sie sich als Wasserwerker ausgegeben haben. Die Geschädigten, ein älteres Ehepaar, wurden im Haus durch die Täter abgelenkt. Im Nachgang bemerkten sie das Fehlen von Bargeld und Schmuck.

Die beiden Täter können wie folgt beschrieben werden:

- beide männlich - beide ca. 1,80 m - beide dunkle, kurze Haare - beide sprachen Hochdeutsch mit leichtem Akzent - beide mit Jeans, weißen Sneakern und schwarzen Jacken bekleidet

Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Soltau unter 05191-93800 entgegen.

24.04.2024 / Kiosk beschädigt

Munster: Am frühen Mittwochmorgen, gegen 04:30 Uhr, öffnete ein Unbekannter die Schiebetür eines Kiosks in der Lüneburger Straße für einen Spalt und warf eine Art Feuerwerksrakete ins Innere. Durch die anschließende Detonation geriet unter anderem eine Fußmatte in Brand. Hierdurch entstanden weitere Beschädigungen im Innenraum. Die Polizei in Munster ermittelt nun wegen vorsätzlicher Brandstiftung und bittet um Hinweise (Tel. 05192-9600).

24.04.2024 / Lkw-Fahrer und Drogeneinfluss

Bad Fallingbostel/A 7: Am Mittwochabend fiel einem Verkehrsteilnehmer auf der Autobahn 7 ein Sattelzug auf, der über mehrere Kilometer starke Schlangenlinien fuhr. Die Einsatzkräfte der Polizei konnten bei einer anschließenden Kontrolle des Lkw-Fahrers einen positiven Drogenvortest (Methamphetamin) feststellen. Dem 50-jährigen wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell