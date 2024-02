POL-DN: Motorrad gestohlen

Inden (ots) - Bislang Unbekannte brachen in der Zeit zwischen Montag (18.02.2024) und Dienstag (19.02.2024) in ein Jugendheim in der Hochstraße ein. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Nach Angaben eines 61-Jährigen, der für die Jugendeinrichtung verantwortlich ist, lässt sich die Tatzeit auf 16:00 Uhr am Montag und 11:25 Uhr am Dienstag eingrenzen. In dieser Zeit beschädigten die Einbrecher ein Fenster und verschafften sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten des ...

mehr