Polizei Düren

POL-DN: Pkw in Hauswand gefahren - Drei Schwerverletzte

Nideggen (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (18.02.2024) kam es auf der Heimbacher Straße zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Pkw war aus bislang unbekannten Gründen von der Fahrbahn abgekommen und in eine Hauswand gefahren.

Nach ersten Erkenntnissen war der Pkw, in dem sich drei Personen befanden, gegen 01:50 Uhr auf der Heimbacher Straße, aus Richtung Simmerath kommend, in Fahrtrichtung Heimbach unterwegs. Zu Beginn einer Linkskurve kam das Fahrzeug aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto fuhr zunächst über eine angrenzende Grünfläche, beschädigte hierbei unter anderem einem Stromkasten, und kam auf dem gegenüberliegenden Fahrbahnrand im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses zum Stillstand. Hierbei erlitten die drei männlichen Fahrzeuginsassen aus Nideggen, alle im Alter von 16-20 Jahren, schwere Verletzungen. Sie mussten durch die Feuerwehr aus dem verunfallten Pkw gerettet und anschließend mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht werden.

Zwei der in dem Haus schlafenden Personen wurden mit leichten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die verantwortliche Firma führte an dem beschädigten Stromkasten eine Notsicherung durch.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell