POL-DN: Randalierer landet im Polizeigewahrsam

Jülich (ots) - Am Samstagabend, gegen 19:10 Uhr kam es zu einem folgenschweren Verkehrsunfall an der Einmündung Königshäuschen. Eine 38 jährige Fahrzeugführerin aus Herne wollte, von der Anschlussstelle Koslar kommend, nach links auf die K6 Richtung Koslar abbiegen und übersah das entgegenkommende Fahrzeug eines 58jährigen Jülichers. Durch den Zusammenstoß im Einmündungsbereich wurde der Pkw des Jülichers in ...

mehr