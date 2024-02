POL-DN: Versammlung am Samstag - Hinweis der Polizei

Linnich (ots) - Am Mittwoch (14.02.2024) kam es in den frühen Morgenstunden in Linnich zu einem Einbruch in eine Goldschmiede. Es wurde diverser Schmuck mit einem Gesamtwert im unteren fünfstelligen Bereich entwendet. Der Geschädigte verließ gegen 19:00 Uhr am Vorabend gemeinsam mit seiner Tochter die Goldschmiede in der Glimbacher Straße. Zwischen 03:30 Uhr und 04:30 Uhr verschafften sich die Täter gewaltsam Zugang zum Objekt und entwendeten diverse Schmuckstücke aus ...

