POL-DN: Ein neues Kapitel - Polizeihauptkommissarin Sabrina Zilgens startet als Bezirksdienstbeamtin in Niederzier

Langerwehe (ots) - Bisher Unbekannte brachen bereits in der Nacht zu Donnerstag (15.02.2024) in ein Jugendzentrum in Langerwehe ein. Der oder die Täter schlugen im Zeitraum zwischen Mittwoch, 14.02.2024, 13:00 Uhr und Donnerstag, 15.02.2024, 14:15 Uhr ein Fenster ein und gelangten so in das Innere des Gebäudes. Hier entwendeten sie Bargeld in derzeit nicht bekannter Höhe sowie elektronische Geräte und flüchteten unerkannt. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche ...

mehr