POL-DN: Fußgängerin angefahren

Düren (ots) - Der Ausfall einer Ampel führte am Mittwoch (14.02.2024) zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung B56 zur L257 und der Ringstraße in Düren. Zwei Personen wurden dabei leicht verletzt. Gegen 06:50 Uhr befuhr ein 42 Jahre alter Mann aus Düren, von Arnoldsweiler kommend, die L257. An der Kreuzung zur B56 bemerkte der Fahrer, der seine Fahrt in Richtung Ringstraße fortsetzen wollte, dass die ...

